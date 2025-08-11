Вървя през света, наблюдавам и пиша за това, което ме впечатлява, каза за БТА писателят Деян Енев, който днес навършва 65 години

Теми и героите през годините са се променили, както се променя светът, каза пред БТА писателят Деян Енев, който днес чества своята 65-ата годишнина. „Аз, общо взето, вървя през света и наблюдавам. Пиша за нещата, които ми правят впечатление“, отбеляза той.

За творчеството си Енев каза, че „колкото и да са процентите труд, задължително има една част, която може да се нарече с различни думи – вдъхновение, озарение“. Според него това е нещо, което е важно да присъства при писането. Той би искал да е написал поне няколко десетки много хубави и въздействащи разкази, които да могат да се четат след доста време и от различни възрасти.

Писателят е подготвил нова книга с разкази и чака да бъде издадена.

Деян Енев е роден на 11 август 1960 г. в София. Учи в английска гимназия в родния си град, отбива военната си служба, след което завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Пише от ученик и публикува първите си разкази на страниците на списание „Родна реч“.

Енев има над 3000 публикации в периодичните издания „Марица”, „Новинар”, „Експрес”, „Отечествен фронт”, „Сега” и „Монитор” – интервюта, репортажи, статии, очерци, фейлетони. Изявява се и като колумнист в „Портал Култура”.

През 1999 г. писателят Деян Енев участва в литературно четене в прочутото от миналото дисидентско литературно кафене „Литературна работилница – Берлин“ на „Маяковски-ринг“ в германската столица. Българският творец е представен от познатия в България славист Норберт Рандов.

Енев е автор на над 23 книги. Негови са сборниците с разкази „Четиво за нощен влак“ (1986), „Конско евангелие“ (1992), „Ловец на хора" (1994), „Клането на петела“ (1997, 2017), „Ези-тура“ (1999, 2000, 2014), „Господи, помилуй“ (2004), „Градче на име Мендосино“ (2009), „7 коледни разказа”(2009), „Българчето от Аляска. Софийски разкази” (2011, 2012), „Внукът на Хемингуей” (2013), „Гризли” (2015), „Християнски разкази” (2016), „Мария” (2016), „Дърводелецът” (2017), „Лала Боса” (2019), „Шейсет разказа“ (2023).

Като един от значимите съвременни български писатели Деян Енев е и активен участник в обществения дебат за българската литература, култура и образование.

Деян Енев е носител на Националната награда за българска художествена литература „Христо Г. Данов“ (2000), Годишната награда на Съюза на българските писатели (2000), Голямата награда за нова българска проза „Хеликон“ (2004), голямата награда „Златен ланец“ на в. „Труд“ за къс разказ (2006), наградата „Чудомир 2016“ за кратък хумористичен разказ на Фондация „Чудомир“ и в. „Стършел“ (29 март 2016).

Писателят е първият носител на Националната литературна награда „Йордан Радичков“ за най-добрите сборници с разкази, издадени през последните две години. Отличието е присъдено на 24 октомври 2020 г. в Берковица за сборника с разкази „Лала боса“ (2019). Той получава наградата и през 2024 г. - за сборника „Шейсет разказа“.

На 20 май 2016 г. Деян Енев е отличен и с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството.

