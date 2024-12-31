Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.12.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.12.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.16613
|
0.857537
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.04395
|
3.28521
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30842
|
0.764281
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07802
|
0.481227
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57913
|
3.87728
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.76585
|
12.8769
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62253
|
3.81311
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.35875
|
0.423953
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.424
|
4.12541
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.75466
|
210.32
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16274
|
8600.37
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.16254
|
1.93703
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19921
|
45.4709
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.35916
|
73.5749
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.19945
|
83.3715
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.27653
|
783.374
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.07561
|
11.0185
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.21025
|
2.37516
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65819
|
6.03067
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.05538
|
0.947526
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.24345
|
30.8314
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.57504
|
2.18577
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93187
|
2.54332
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70681
|
5.85888
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.38085
|
0.724192
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.4822
|
18.2409
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.32384
|
18.7834
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.8826
|
0.53118
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.96916
|
10.0309
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4905.69
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
news.modal.header
news.modal.text