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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.12.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.12.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.12.2024
Снимка: Владимир Шоков, БТА/архив
София,  
31.12.2024 18:04
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.16613

0.857537

Бразилски реал

BRL

10

3.04395

3.28521

Канадски долар

CAD

1

1.30842

0.764281

Швейцарски франк

CHF

1

2.07802

0.481227

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57913

3.87728

Чешка крона

CZK

100

7.76585

12.8769

Датска крона

DKK

10

2.62253

3.81311

Британска лира

GBP

1

2.35875

0.423953

Хонконгски долар

HKD

10

2.424

4.12541

Унгарски форинт

HUF

1000

4.75466

210.32

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16274

8600.37

Израелски шекел

ILS

10

5.16254

1.93703

Индийска рупия

INR

100

2.19921

45.4709

Исландска крона

ISK

100

1.35916

73.5749

Японска йена

JPY

100

1.19945

83.3715

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.27653

783.374

Мексиканско песо

MXN

100

9.07561

11.0185

Малайзийски рингит

MYR

10

4.21025

2.37516

Норвежка крона

NOK

10

1.65819

6.03067

Новозеландски долар

NZD

1

1.05538

0.947526

Филипинско песо

PHP

100

3.24345

30.8314

Полска злота

PLN

10

4.57504

2.18577

Румънска лея

RON

10

3.93187

2.54332

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70681

5.85888

Сингапурски долар

SGD

1

1.38085

0.724192

Тайландски бат

THB

100

5.4822

18.2409

Турска лира

TRY

100

5.32384

18.7834

Щатски долар

USD

1

1.8826

0.53118

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.96916

10.0309

Злато (в трой унции)

XAU

1

4905.69

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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