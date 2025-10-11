Повече от 50 ястия участваха в кулинарно-фолклорния фестивал "Гозби и ритми от нашия край" в ловешкото село Горно Павликене. Освен представители на домакините, в надпреварата се включиха майстори от още пет села - Къкрина, Брестово, Хлевене, Казачево и Горан.

Това е второто издание на фестивала, каза за БТА кметският наместник на Горно Павликене Мирослав Вълев. Идеята на организаторите - кметството и Народно читалище "Пробуда - 1927 г.", е празникът да обединява населени места от цялата Ловешка община, хората да се събират, да се забавляват, певческите групи да се изявят. Решено е фестивалът да се състои втората събота на октомври всяка година.

По думите на Вълев през есента най-характерна за Горно Павликене е кокошата чорба. Именно с нея бяха нагостени и всички присъстващи на празника. Може би сред най-традиционните за селото храни са стичките - постни зелеви сарми с булгур, но малки по размер, колкото една хапка. За БТА Пенка Иванова обясни, че след като се завият, стичките се стискат здраво и се оставят да престоят през нощта, за да поеме плънката. На другия ден се заливат с вряла вода или със зелев сок и се варят на бавен огън.

Малко по-късно, вече през зимата, домакините често приготвят сушени чушки, пълнени с боб, добави кметският наместник.

Отбелязването на такива празници показва, че българското село е живо, обърна се той към хората, откривайки проявата. Вълев благодари на спонсорите, помогнали със средства и с труд, и на готвачите, приготвили кокошата чорба. Нека в домовете ви празниците бъдат повече и да имате много хубави поводи да се събирате с близки и приятели, пожела той.

Сред гостите беше и кметът на Община Ловеч Страцимир Петков, който поиска по-възрастните да научат по-младите да месят, защото, по думите му, за дебелите пити си трябва майсторлък.

В кулинарното състезание участниците мериха сили в три раздела. Жури опита и оцени солените и сладки изкушения, а за първенци бяха определени все предложения на представители на домакините. Първото място за най-добро и автентично ястие беше отредено за стичките. В категорията за най-интересно представено ястие спечелиха пастички кадифе. Наградата на журито отиде при месенки от село Хлевене.

За доброто настроение се погрижиха гост-изпълнителят Свилен Тодорински и певчески групи от Горно Павликене и още няколко села.