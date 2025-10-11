site.btaНяколко души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен
Няколко души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен, предаде ДПА, като се позова на говорител на полицията.
Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време. Полицията съобщи пред репортер на телевизия Зет Де Еф, че нападателят е избягал от местопрестъплението и че все още се издирва.
Засега няма информация за състоянието на пострадалите.
