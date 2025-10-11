Подробно търсене

Няколко души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен

Николай Велев
Илюстративна снимка: Служители на германската полиция по време на акция. Източник: АП/Мартин Майснер
Гисен,  
11.10.2025 19:55
 (БТА)

Няколко души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен, предаде ДПА, като се позова на говорител на полицията. 

Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време. Полицията съобщи пред репортер на телевизия Зет Де Еф, че нападателят е избягал от местопрестъплението и че все още се издирва. 

Засега няма информация за състоянието на пострадалите.  

 

/НВ/

