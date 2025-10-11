Сграда в центъра на Разград светна в зелено – цвета на донорството и трансплантацията

Административната сграда на бул. „България" 15 (бившият Профсъюзен дом) в Разград, която е под управлението на областния управител, светна тази вечер в зелена светлина - цветът на донорството и трансплантацията. С тази инициатива областната администрация в Разград се включи в отбелязването на Европейския ден на донорството и трансплантацията.

„С този жест искаме да изразим солидарност към хората, които имат нужда от подкрепа, за да бъде спасен техният живот и да продължат да живеят нормално“, заяви директорът на дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ към областната администрация в Разград Светлин Симеонов. Той подчерта, че областната администрация винаги подкрепя подобни инициативи. „Неслучайно имаме концепция за социална отговорност, която включва освен инициативи в подкрепа на служителите и такива, които подкрепят обществени каузи“, допълни Симеонов.

В знак на солидарност 27 общини в страната осветиха едновременно фасадите на повече от 40 емблематични свои сгради или обекти в зелена светлина, какъвто е и цветът на каузата. Денят на донорството се отбелязва от 1996 година и има за цел да насърчи солидарността и съпричастността сред гражданите, и да подчертае нуждата от повече донори в Европа. По данни на Изпълнителна агенция "Медицински надзор’’ (ИАМН) към 3 октомври в България от трансплантация се нуждаят 875 души. От началото на годината до момента са извършени 20 трансплантации, след девет донорски ситуации.

Министерството на здравеопазването изразява признателност към всички, които подкрепят каузата на донорството – към медицинските екипи, които ежедневно работят с отдаденост, и към семействата, които намират сили да дарят живот в най-трудния момент.