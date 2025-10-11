Фасадите на четири сгради във Варна бяха осветени в зелено по повод Европейския ден на донорството

Фасадите на четири сгради във Варна – Щабът на Военноморските сили, университетската болница „Света Марина“, Медицинския университет в града и Областна администрация бяха осветени в зелено по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, който се отбелязва днес.

Варна е една от повече от 27 общини в страната, които се включват в инициативата. Тя е в знак на солидарност с инициативата на Съвета на Европа за провеждане на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи и за насочване на общественото внимание към тази важна кауза.

Целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи за спасяване и подобряване на живота на крайно нуждаещи се пациенти, за които трансплантацията е единствен шанс за живот.

Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до осем човешки живота чрез донорството на органи и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани, съобщават организаторите.

Повишаването на обществената осведоменост по темата за донорството и трансплантацията е от изключително значение, за да получат втори шанс за живот чакащите за трансплантация пациенти.