Лъжата се бори с повече истина чрез подкрепа за професионалните журналисти и медиите с редакционни стандарти, а не с ограничения, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев

Лъжата се бори с повече истина чрез подкрепа за професионалните журналисти и медиите с редакционни стандарти, а не с ограничения, включително в закони, защото често най-големите нарушители са анонимни или трудно откриваеми в глобалното информационно пространство, за да бъдат наказани. Това заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев в изказването си по време на Годишната среща на местните власти в к.к. Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България. Той добави, че използва възможността, вече с усилен глас като “Глас на общините”, да коментира актуалните обсъждания на новия проект за закон срещу показването на чужд личен живот в медии и социални мрежи.

Затова е нужно възнагражденията за работещите в публичните медии да бъдат поне колкото на учителите, понеже от медиите хората научават за днешния ден, както в училищата се учи опитът от вчера, заяви Вълчев. За частните медии, които прилагат професионални стандарти и носят редакционна отговорност, трябват държавни, а за регионалните медии - и общински програми за подпомагане на конкретни проекти по примера на Европейския парламент и Европейската комисия, добави той. Системни държавни програми са нужни и за говорещите и пишещите на български език медии в чужбина, за които БТА организира световните срещи на българските медии, като 20-ата тази година беше - освен в София, където беше открита - и в Клисурския манастир и Вършец, за да насочи вниманието към Северозападна България, коментира той.

Публичните личности трябва да търпят повече - включително да понасят и остри критики към себе си, каквато е трайната практика и на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, и на българските съдилища, заяви също Вълчев. За хората на публични длъжности, каквито сме ние, добър съвет е: ако не искаш да те покажат на снимка или видео, не ходи там, а ако не искаш да чуят или прочетат, че си казал нещо - не го казвай , добави той. За лъжите по адрес на всеки, включително фалшиви снимки, аудио и видеа, улеснени вече и от изкуствения интелект, разбира се, трябва да продължи да се носи съдебна отговорност, каквато законите предвиждат и сега без нужда от промени, отбеляза също Вълчев.

Но публичните личности, сред които особено важно място заемат кметовете, трябва да имат и видимост за истината за тях и дейността им, посочи генералният директор на БТА.

БТА е именно безпристрастната платформа за фактите от българските общини - без оценки и винаги с ясен източник на информацията, подчерта той. По думите му това винаги е било така, видно е и от новината на БТА от 9 декември 1996 г. за решението за учредяване на НСОРБ. Копие от която подаряваме на сдружението, заедно със снимки от подписването от тогавашния председател на НСОРБ Венелин Узунов и тогавашния премиер на България Симеон Саксобургготски на първото споразумение между централната и местната власт на 11 декември 2001 г., и с първия договор на НСОРБ с БТА, сключен тук, в Албена, на 19 декември 2021 г., заяви Кирил Вълчев.

Но националната информационна агенция на България е и нещо повече от място за новини от общините. Благодарение на националните пресклубове на БТА като места за пресконференции, дискусии, изложби, обучения, общуване между медии и представители на бизнеса, политиката, културата и спорта, повече българи от всички тези места в България и в чужбина са част от общите национални и европейски разговори, добави Вълчев.

Затова БТА наистина е глас на общините и благодаря за признанието затова и от страна на Националното сдружение на общините в Република България, подчерта в речта си Вълчев.