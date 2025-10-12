Националното сдружение на общините връчи наградите "Принос в местното самоуправление" и "Партньор в общините" в курортния комплекс Албена

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) връчи наградите "Принос в местното самоуправление" и "Партньор в общините" в зала "Перуника" в курортния комплекс Албена.

Наградата "Принос в местното самоуправление" за общинска администрация за 2025 г. НСОРБ присъди за голяма, средна и малка община, според броя на жителите.

В категорията "Голяма община" наградата получи община Благоевград, за "Средна община" – община Севлиево, а за "Малка община" – община Етрополе.

Наградите се присъдиха по три критерия - застъпничество за общите интереси в различни формати на национално и междуведомствено ниво или при формиране на общи становища на сдружението по нормативни документи, активност в постоянните комисии и инициативите на НСОРБ, принос за въвеждане на иновативни практики в дейността на местните администрации.

Тази година сдружението връчи три индивидуални награди в три категории и специална награда за добра практика. В категория "Голяма община" беше наградена Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столична община. В категория "Средна община" награда получи Мария Йозова - заместник-кмет на община Габрово. В категория "Малка община" беше наградена Елена Балтаджиева - кмет на община Каварна, и Нехрибан Ахмедова - кмет на община Венец.

С наградата “Партньор на общините” в категория “Малка община” беше наградена "Гербера" ООД по предложение от община Куклен. В категория "Средна община" награда получи "Технополис България" ЕАД по предложение на община Ловеч. В категория "Голяма община" награда получи Фондация АДРА България, предложение от община Пазарджик.

Награда "Общински инвеститор" се връчи в две категории. Едната категорията е “Средна община” с награден Ролпласт ЕООД, предложение на община Костинброд. Другата категория е "Голяма община" с награден "Билла България" ЕООД за изграждане на нова логистична база до старозагорското село Загоре, която обслужва магазините от регионите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Номинацията е от община Стара Загора.

Грамотата "Глас на общините" за 2025 г. се присъди на генералния директор на БТА Кирил Вълчев.

Мрежата на БТА позволява цялостно представяне на всички общини по най-различни теми, каза той при получаването на грамотата. Вълчев заяви още, че лъжата се бори с повече истина чрез подкрепа за професионалните журналисти и медиите с редакционни стандарти, а не с ограничения, включително в закони, защото често най-големите нарушители са анонимни или трудно откриваеми в глобалното информационно пространство, за да бъдат наказани.