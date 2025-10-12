Подробно търсене
Годишна среща на местните власти, организирана от НСОРБ

Националното сдружение на общините връчи наградите "Принос в местното самоуправление" и "Партньор в общините" в курортния комплекс Албена

Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
Националното сдружение на общините връчи наградите "Принос в местното самоуправление" и "Партньор в общините" в курортния комплекс Албена
Националното сдружение на общините връчи наградите "Принос в местното самоуправление" и "Партньор в общините" в курортния комплекс Албена
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) връчи наградите "Принос в местното самоуправление" и "Партньор в общините" в зала "Перуника" в курортния комплекс Албена.На снимката (от ляво надясно): председателят на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов, кметът на Каварна Елена Балтаджиева, кметът на община Венец Нехрибан Ахмедова, зам.-кметът на община Габрово Мария Йозова и министър-председателят Росен Желязков. Снимка: Красимир Кръстев/БТА
Албена ,  
12.10.2025 19:42
 (БТА)

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) връчи наградите "Принос в местното самоуправление" и "Партньор в общините" в зала "Перуника" в курортния комплекс Албена.

Наградата "Принос в местното самоуправление" за общинска администрация за 2025 г. НСОРБ присъди за голяма, средна и малка община, според броя на жителите.

В категорията "Голяма община" наградата получи община Благоевград, за "Средна община" – община Севлиево, а за "Малка община" – община Етрополе.

Наградите се присъдиха по три критерия - застъпничество за общите интереси в различни формати на национално и междуведомствено ниво или при формиране на общи становища на сдружението по нормативни документи, активност в постоянните комисии и инициативите на НСОРБ, принос за въвеждане на иновативни практики в дейността на местните администрации.

Тази година сдружението връчи три индивидуални награди в три категории и специална награда за добра практика. В категория "Голяма община" беше наградена Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столична община. В категория "Средна община" награда получи Мария Йозова - заместник-кмет на община Габрово. В категория "Малка община" беше наградена Елена Балтаджиева - кмет на община Каварна, и Нехрибан Ахмедова - кмет на община Венец.

С наградата “Партньор на общините” в категория “Малка община” беше наградена "Гербера" ООД по предложение от община Куклен. В категория "Средна община" награда получи "Технополис България" ЕАД по  предложение на община Ловеч. В категория "Голяма община" награда получи Фондация АДРА България, предложение от община Пазарджик. 

Награда "Общински инвеститор" се връчи в две категории. Едната категорията е “Средна община” с награден  Ролпласт ЕООД, предложение на община Костинброд. Другата категория е "Голяма община" с награден "Билла България" ЕООД за изграждане на нова логистична база до старозагорското село Загоре, която обслужва магазините от регионите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Номинацията е от община Стара Загора.

Грамотата "Глас на общините" за 2025 г. се присъди на генералния директор на БТА Кирил Вълчев.

Мрежата на БТА позволява цялостно представяне на всички общини по най-различни теми, каза той при получаването на грамотата. Вълчев заяви още, че лъжата се бори с повече истина чрез подкрепа за професионалните журналисти и медиите с редакционни стандарти, а не с ограничения, включително в закони, защото често най-големите нарушители са анонимни или трудно откриваеми в глобалното информационно пространство, за да бъдат наказани. 

/ТТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

12.10.2025 19:23

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев стана "Глас на общините"

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев получи почетна грамота "Глас на общините" от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Тя е за неговите усилия, постижения и дългогодишно партньорство с НСОРБ и българските общини.
12.10.2025 19:01

Лъжата се бори с повече истина чрез подкрепа за професионалните журналисти и медиите с редакционни стандарти, а не с ограничения, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев

Лъжата се бори с повече истина чрез подкрепа за професионалните журналисти и медиите с редакционни стандарти, а не с ограничения, включително в закони, защото често най-големите нарушители са анонимни или трудно откриваеми в глобалното информационно пространство, за да бъдат наказани. Това заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев в изказването си по време на Годишната среща на местните власти в к.к. Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България. Той добави, че използва възможността, вече с усилен глас като “Глас на общините”, да коментира актуалните обсъждания на новия проект за закон срещу показването на чужд личен живот в медии и социални мрежи.
12.10.2025 18:57

Мрежата на БТА позволява цялостно представяне на всички общини по най-различни теми, каза генералният директор на агенцията Кирил Вълчев

Мрежата на БТА позволява цялостно представяне на всички общини по най-различни теми не само на интернет страницата, а и в деветте социални мрежи - Фейсбук, „Екс“, Инстаграм, Тик-Ток, Линкедин, Тредс, Ютуб, Саундклауд и Спотифай). Това заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев по време на Годишната среща на местните власти в к.к. Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:04 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация