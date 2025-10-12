Симеон Николов започна подготовка с руския Локомотив Новосибирск

site.btaСимеон Николов започна подготовка с руския Локомотив Новосибирск
Разпределителят на националния отбор по волейбол Симеон Николов започна подготовка с новия си отбор Локомотив Новосибирск.
18-годишният Николов вече тренира под наставленията на старши треньора Пламен Константин и неговия помощник Андрей Жеков, който пък бе част и от щаба на Джанлоренцо Бленджини по време на световното първенство във Филипините, на което България зае второто място.
За Николов това е първи трансфер при мъжете на подобно ниво. През миналата годината юношата на Левски играеше в Колежанския шампионат на САЩ.
