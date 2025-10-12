Волейболният Левски завърши контролите си с победа

Волейболният отбор на Левски завърши с победа предсезонната си подготовка.

В последния си двубой от четиристранния турнир в гръцкия град Флорина "сините" спечелиха с 3:0 (25:15, 25:19, 25:20) гейма срещу домакините от Ифестос. Наставникът на българския тим Николай Желязков даде шанс на много от младите състезатели в състава и те не го разочароваха.

Най-резултатен бе Филип Марински с 13 точки (1 ас, 2 блока). Мартин Тотков се отчете с 12 (1 ас, 2 блока). По 9 точки записаха Петьо Иванов (1 ас, 3 блока) и Николай Николаев (3 блока).

В двубоя не взеха участие капитанът Светослав Гоцев, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Лазар Бучков, Стоил Палев и Юлиан Вайзиг, а Дамян Колев игра само в началото на контролата.

Идната събота, 18 октомври, в зала "Левски София" момчетата на Желязков излизат за първи мач от сезон 2025/2026 – полуфинала от турнира за Суперкупата срещу Берое. Той стартира в 16:30 часа.