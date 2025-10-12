Френски брокер на недвижими имоти ще ръководи гостуването на България в Испания в 4-ия кръг на Световните футболни квалификации

Френският съдия Вили Делажо получи от УЕФА назначение за Световната квалификация Испания - България в група "Е" по пътя към Мондиал 2026. Четвъртата среща и за двата отбора е във вторник (14-и октомври) от 21.45 часа на стадион

"Хосе Сория" във Валядолид и те влизат в коренно противоположни позиции. Европейските шампиони от Испания нямат грешка и са с пълен актив на върха, докато българите нямат точка и само с 1 отбелязан гол са на дъното на класирането.

Помощниците на терен са французи, но хората, които ще отговарят за системата за видеоповторения (ВАР) са от Нидерландия и Белгия.

Ерван Финжан и Брис Парине льо Телие ще бъдат помощниците, които ще следят за засадите. Четвърти съдия е Жереми Пиняр.

За главен ВАР-съдия е изпратен Денис Йохан Хиглер от Нидерландия, а асистент-ВАР-съдия ще бъде Ян Ботерберг от Белгия. Съдийски наблюдател ще бъде една от иконите на съдийството в началото на 21-и век – белгиецът Франк де Блеекере. Делегат на УЕФА е Георг Люхингер от Лихтенщайн.

Делажо е на 33 години, роден е в Корие (регион Оверн-Рона-Алпи) в Югоизточна Франция. Той работи като агент на недвижими имоти и обяснява в няколко интервюта, че съдийството му помага в работата, защото го учи да управлява много хора на едно място.

Иначе е започнал да ръководи мачове на свои връстници още на 13 години, а през 2018-а година влиза в Лига 1 на Франция. От 2020-а година е международен арбитър, но все още е в Категория 1, където е и българският топ-съдия Георги Кабаков.

За съдията Делажо прави впечатление, че не се колебае и редовно дава дузпи, често повече от една на мач. Последният такъв случай беше преди седмица в дербито на Лазурния бряг Монако – Ница, завършил 2:2, но арбитърът даде три дузпи. Три дни по-рано даде наказателен удар и на мача от Лига Европа Нотингам (Англия) – Мидтиланд (Дания), която помогна на гостите да спечелят с 2:3. Но поредицата не спира до тука и статистиката показва, че в последните си общо седем мача във всички турнири винаги е показвал поне по един път точката за изпълнение на дузпа. Не е пестелив и на картоните, като почти няма среща с под три наказания в жълто.

През сезон 2022/23 той ръководи първата среща от третия кръг на квалификациите в Лигата на Конференциите между Хамрун Спартанс (Малта) и Левски (София), завършил 0:1. На националния отбор на Испания ще свири за втори път, като предишния му опит е бил през 2021-а година – 4:0 над Литва в контролна среща.