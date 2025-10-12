Износът на електроенергия от България към момента е с 60 процента повече спрямо миналата година, обяви министър Станков

България има доминираща роля в региона на Югоизточна Европа. Не само с износа, който в момента е с 60 процента по-голям спрямо миналата година, но и на база това, че даваме възможност за балансиране на другите системи. Това съобщи Жечо Станков, министър на енергетиката, в интервю за БНТ.

"С други думи ние гарантираме не само сигурността на българските клиенти, но и на целия район, като доказахме това с действията си, когато цяла Северна Македония остана без електрозахранване и именно българската система помогна за брой часове да възстановим захранването при тях", каза министър Станков.