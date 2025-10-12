Подробно търсене

До 10 дни ще се гарантира учебният процес в столичния квартал "Дружба 2" с приключването на ремонта от "Топлофикация София", съобщи министър Станков

Делян Петришки
До 10 дни ще се гарантира учебният процес в столичния квартал "Дружба 2" с приключването на ремонта от "Топлофикация София", съобщи министър Станков
До 10 дни ще се гарантира учебният процес в столичния квартал "Дружба 2" с приключването на ремонта от "Топлофикация София", съобщи министър Станков
Министърът на енергетиката Жечо Станков. Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
12.10.2025 21:41
 (БТА)

До 10 дни трябва да приключат ремонтните дейности на "Топлофикация София" в учебните заведения на територията на столичния квартал "Дружба 2" и да се гарантира учебният процес. Това съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков пред БНТ. Той повтори, че училищата и детските градини са с приоритет при започналите ремонтни дейности. 

Министърът има уверението от ръководството на столичната топлофикация, че дружеството ще се справи в 90-дневния диапазон от време. 

Енергийният министър каза още, че екипи на министерството и самият той извършват всекидневен контрол над "Топлофикация София" на терен и по телефон. 

По-рано днес от столичното топлофикационно дружество съобщиха, че актуализират графика с нови срокове за прекъсване на топлоподаването в "Дружба 2", изтегляйки напред първоначално обявените ориентировъчни срокове. 

/ВЙ/

Свързани новини

12.10.2025 21:57

Износът на електроенергия от България към момента е с 60 процента повече спрямо миналата година, обяви министър Станков

България има доминираща роля в региона на Югоизточна Европа. Не само с износа, който в момента е с 60 процента по-голям спрямо миналата година, но и на база това, че даваме възможност за балансиране на другите системи. Това съобщи Жечо Станков,
12.10.2025 21:29

"Балкански поток" е икономически изгоден проект, заяви Жечо Станков

Проектът "Балкански поток" е икономически изгоден, смята министърът на енергетиката Жечо Станков, който коментира темата в интервю за БНТ.  "Вече 2,1 милиарда от инвестираните 2,6 млрд. са изплатени, като се очаква още следващата година проектът да
12.10.2025 21:17

Енергийният министър Жечо Станков заяви, че няма информация за инвеститорски интерес към "Лукойл Нефтохим Бургас"

Енергийният министър Жечо Станков няма информация за заявен инвеститорски интерес и за водени преговори за продажбата на "Лукойл Нефтохим Бургас" с нов купувач. "Като упражняващ контрола и назначавайки човека в Надзорния съвет (на "Лукойл Нефтохим

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:37 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация