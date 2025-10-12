До 10 дни ще се гарантира учебният процес в столичния квартал "Дружба 2" с приключването на ремонта от "Топлофикация София", съобщи министър Станков

До 10 дни трябва да приключат ремонтните дейности на "Топлофикация София" в учебните заведения на територията на столичния квартал "Дружба 2" и да се гарантира учебният процес. Това съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков пред БНТ. Той повтори, че училищата и детските градини са с приоритет при започналите ремонтни дейности.

Министърът има уверението от ръководството на столичната топлофикация, че дружеството ще се справи в 90-дневния диапазон от време.

Енергийният министър каза още, че екипи на министерството и самият той извършват всекидневен контрол над "Топлофикация София" на терен и по телефон.

По-рано днес от столичното топлофикационно дружество съобщиха, че актуализират графика с нови срокове за прекъсване на топлоподаването в "Дружба 2", изтегляйки напред първоначално обявените ориентировъчни срокове.