Подробно търсене

Ремонтът на "Топлофикация-София" е надценен близо четирикратно, заявиха от групата на "Възраждане" в Столичния общински съвет

Николета Василева
Ремонтът на "Топлофикация-София" е надценен близо четирикратно, заявиха от групата на "Възраждане" в Столичния общински съвет
Ремонтът на "Топлофикация-София" е надценен близо четирикратно, заявиха от групата на "Възраждане" в Столичния общински съвет
Общинските съветници от "Възраждане" (от ляво надясно): Ивайло Костадинов, Деян Николов и Христо Гадев с изявление пред медиите преди заседанието на Столичен общински съвет (СОС). Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
София ,  
23.10.2025 10:49
 (БТА)

По изчисления на "Топлофикация-София" на база пазарни стойности на материалите и дейностите, ремонтът би трябвало да струва между 15 и 20 млн. лв., което е поне четири пъти по-малко от обявената сума. Това заявиха пред журналисти общински съветници от групата на „Възраждане“ в Столичния общински съвет (СОС). 

Според представителите на партията обществената поръчка, чиято стойност е над 60 млн. лв., е заобиколила закона за обществените поръчки, и е значително завишена спрямо реалните пазарни цени.

Общинските съветници от „Възраждане“ посочиха, че ремонтът е разделен на пет позиции, всяка на стойност около 12 млн. лв., но без подробна количествено-стойностна сметка. В офертите на участниците липсват данни за конкретните дейности – изкопни работи, вид и количество на тръбите, възстановяване на настилки и зелени площи.

„Фирмите кандидатстват с общи цени от по един-два милиона за подобект, без да уточняват какво точно включва тази сума. Това позволява сериозни разлики между реалните разходи и обявената стойност“, посочиха от групата.

„Ако „Топлофикация-София“ не може да обясни тази разлика, говорим за потенциална корупция в особено големи размери“, заявиха от „Възраждане“. Те настояват дружеството до следващата седмица да публикува пълна разбивка на дейностите и ценообразуването по проекта. „В противен случай ще сезираме компетентните органи за проверка на начина, по който се изразходват тези 60 милиона лева обществени средства“, заявиха от "Възраждане". 

/ТНП/

Свързани новини

12.10.2025 21:41

До 10 дни ще се гарантира учебният процес в столичния квартал "Дружба 2" с приключването на ремонта от "Топлофикация София", съобщи министър Станков

До 10 дни трябва да приключат ремонтните дейности на "Топлофикация София" в учебните заведения на територията на столичния квартал "Дружба 2" и да се гарантира учебният процес. Това съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков пред БНТ. Той
12.10.2025 14:43

"Топлофикация София" изтегля спирането на топлоподаването за блокове в ж.к. "Дружба 2"

"Топлофикация София" има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове с номера 260, 261 и 262 в ж.к. "Дружба 2", съобщиха от дружеството. От там предприемат действия топлоподаването да бъде спряно от
03.10.2025 13:05

Процесът по концесиониране на "Топлофикация София" трябва да се придвижи, каза кметът Васил Терзиев

Моето мнение е, че трябва да има мъдрост и процесът по концесиониране на "Топлофикация София" да се придвижи, за да има нормален оператор с опит, който може да привлече международни финансови институции и да подкрепи голяма инвестиционна програма. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти. Столичният общински съвет заседава извънредно днес, за да изслуша ръководството на "Топлофикация София".
03.10.2025 11:42

Столичният общински съвет реши заседанието за изслушване на „Топлофикация София“ да е при закрити врати

Столичният общински съвет (СОС) реши заседанието, на което ще изслушат ръководството на “Топлофикация София”, да се гледа при закрити врати. Предложението беше прието с 32 гласа "за", двама общински съветници гласуваха "против", а един се въздържа.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:18 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация