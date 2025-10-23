Ремонтът на "Топлофикация-София" е надценен близо четирикратно, заявиха от групата на "Възраждане" в Столичния общински съвет

По изчисления на "Топлофикация-София" на база пазарни стойности на материалите и дейностите, ремонтът би трябвало да струва между 15 и 20 млн. лв., което е поне четири пъти по-малко от обявената сума. Това заявиха пред журналисти общински съветници от групата на „Възраждане“ в Столичния общински съвет (СОС).

Според представителите на партията обществената поръчка, чиято стойност е над 60 млн. лв., е заобиколила закона за обществените поръчки, и е значително завишена спрямо реалните пазарни цени.

Общинските съветници от „Възраждане“ посочиха, че ремонтът е разделен на пет позиции, всяка на стойност около 12 млн. лв., но без подробна количествено-стойностна сметка. В офертите на участниците липсват данни за конкретните дейности – изкопни работи, вид и количество на тръбите, възстановяване на настилки и зелени площи.

„Фирмите кандидатстват с общи цени от по един-два милиона за подобект, без да уточняват какво точно включва тази сума. Това позволява сериозни разлики между реалните разходи и обявената стойност“, посочиха от групата.

„Ако „Топлофикация-София“ не може да обясни тази разлика, говорим за потенциална корупция в особено големи размери“, заявиха от „Възраждане“. Те настояват дружеството до следващата седмица да публикува пълна разбивка на дейностите и ценообразуването по проекта. „В противен случай ще сезираме компетентните органи за проверка на начина, по който се изразходват тези 60 милиона лева обществени средства“, заявиха от "Възраждане".