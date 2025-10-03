Подробно търсене

Процесът по концесиониране на "Топлофикация София" трябва да се придвижи, каза кметът Васил Терзиев

Николета Василева
Процесът по концесиониране на "Топлофикация София" трябва да се придвижи, каза кметът Васил Терзиев
Процесът по концесиониране на "Топлофикация София" трябва да се придвижи, каза кметът Васил Терзиев
Столичен общински съвет провежда извънредно заседание за изслушване на директора на „Топлофикация“. На снимката: кметът на София Васил Терзиев. Снимка: Милена Стойкова/БТА
София ,  
03.10.2025 13:05
 (БТА)

Моето мнение е, че трябва да има мъдрост и процесът по концесиониране на "Топлофикация София" да се придвижи, за да има нормален оператор с опит, който може да привлече международни финансови институции и да подкрепи голяма инвестиционна програма. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти. Столичният общински съвет заседава извънредно днес, за да изслуша ръководството на "Топлофикация София". 

По думите му този процес включва и предоговоряне на дълга с държавата. "Много бихме искали да се отпише целият дълг, но държавата е категорична - тя е склонна да мисли за преструктуриране и описание на части от него, но не и за пълно анулиране. Всичко в тази посока е популизъм и няма да се случи", подчерта Терзиев.

Кметът отбеляза, че е необходимо преосмисляне на дефицитите в регулаторната рамка, които влияят върху финансовите резултати на дружеството. Терзиев каза, че има интерес от големи оператори, както и от финансиращите институции, като това, което предстои, е да се види дали ще има политически консенсус както на ниво София, така и на ниво държава. 

/НН/

Свързани новини

03.10.2025 11:42

Столичният общински съвет реши заседанието за изслушване на „Топлофикация София“ да е при закрити врати

Столичният общински съвет (СОС) реши заседанието, на което ще изслушат ръководството на “Топлофикация София”, да се гледа при закрити врати. Предложението беше прието с 32 гласа "за", двама общински съветници гласуваха "против", а един се въздържа.
03.10.2025 11:33

"Топлофикация София“ е на ръба на финансова и техническа криза, като губи около 2 млн. лв. на ден, заявиха от "Спаси София"

"Топлофикация София" е на ръба на сериозна криза, като губи около 2 милиона лева на ден. Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Емилия Ангелова пред журналисти, преди началото на извънредното заседание на Столичния общински съвет (СОС). Според нея заседанието е ключово, за да се чуят плановете на дружеството за ремонти и финансово оздравяване.
03.10.2025 10:49

Независимият общински съветник Драгомир Иванов настоява за спешна среща с премиера заради кризата в „Топлофикация София“

Независимият общински съветник Драгомир Иванов обяви, че ще настоява председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров да организира спешна среща с министър-председателя Росен Желязков, за да се намерят решения за кризата в „Топлофикация София“. За това той настоя пред журналисти преди началото на извънредното заседание на Съвета.
01.10.2025 15:07

Ремонтът на ТЕЦ-София в "Дружба 2" ще се извършва по подробен график, каза министър Станков

Министърът на енергетиката Жечо Станков съобщи през ресорната парламентарна комисия, че с директора на столичната ТЕЦ са се обединили около становището, че не може топлоподаването на столичния район да бъде спряно за 90 дни и заради това е изготвен
30.09.2025 11:21

Министърът на енергетиката съобщи, че е уточнено с "Топлофикация София" обявените ремонти да започнат с приоритет в училищата и детските градини

Министърът на енергетиката Жечо Станков съобщи, че вчера е уточнено с изпълнителния директор на "Топлофикация София" обявените от дружеството ремонтни дейности в София да започнат с приоритет в училищата и детските градини. Това каза министър

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:24 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация