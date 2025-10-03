Процесът по концесиониране на "Топлофикация София" трябва да се придвижи, каза кметът Васил Терзиев

Моето мнение е, че трябва да има мъдрост и процесът по концесиониране на "Топлофикация София" да се придвижи, за да има нормален оператор с опит, който може да привлече международни финансови институции и да подкрепи голяма инвестиционна програма. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти. Столичният общински съвет заседава извънредно днес, за да изслуша ръководството на "Топлофикация София".

По думите му този процес включва и предоговоряне на дълга с държавата. "Много бихме искали да се отпише целият дълг, но държавата е категорична - тя е склонна да мисли за преструктуриране и описание на части от него, но не и за пълно анулиране. Всичко в тази посока е популизъм и няма да се случи", подчерта Терзиев.

Кметът отбеляза, че е необходимо преосмисляне на дефицитите в регулаторната рамка, които влияят върху финансовите резултати на дружеството. Терзиев каза, че има интерес от големи оператори, както и от финансиращите институции, като това, което предстои, е да се види дали ще има политически консенсус както на ниво София, така и на ниво държава.