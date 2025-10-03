Столичният общински съвет реши заседанието за изслушване на „Топлофикация София“ да е при закрити врати

Подробно търсене

Столичен общински съвет провежда извънредно заседание за изслушване на директора на „Топлофикация София“. Снимка: Милена Стойкова/БТА
София ,  
03.10.2025 11:42
 (БТА)

Столичният общински съвет (СОС) реши заседанието, на което ще изслушат ръководството на “Топлофикация София”, да се гледа при закрити врати. Предложението беше прието с 32 гласа "за", двама общински съветници гласуваха "против", а един се въздържа. 

Причината за решението е, че в рамките на заседанието ще бъдат представени документи, които са търговска тайна. 

Единствената точка в дневния ред е изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров и председателя на Управителния съвет на дружеството Милена Ценова. Те ще представят информация относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, във връзка с постъпило предложение от държавното дружество.

Очаква се да бъде обсъдена и готовността за предстоящия отоплителен сезон, както и планираните ремонтни дейности. 

/ТТ/

