Подробно търсене

Славия отбеляза годишнина от кончината на Александър Шаламанов

Боян Денчев
Славия отбеляза годишнина от кончината на Александър Шаламанов
Славия отбеляза годишнина от кончината на Александър Шаламанов
снимка: официален фейсбук Славия
София,  
25.10.2025 13:53
 (БТА)

От Славия отбелязаха годишнина от кончината на голямата клубна легенда - Александър Шаламанов-Шами. Той си отиде от този свят през 2021 година.

„Навършват се четири години без легендарният символ на нашия клуб - Александър Шаламанов-Шами!

Думите са излишни, за да изкажем значението на Шами за нашия любим клуб, а и за българския футбол и спорт.

Дълбок поклон пред светлата ти памет, няма да те забравим! ШАМИ ЗАВИНАГИ“, написаха от Славия.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:02 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация