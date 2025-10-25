Славия отбеляза годишнина от кончината на Александър Шаламанов

site.btaСлавия отбеляза годишнина от кончината на Александър Шаламанов
От Славия отбелязаха годишнина от кончината на голямата клубна легенда - Александър Шаламанов-Шами. Той си отиде от този свят през 2021 година.
„Навършват се четири години без легендарният символ на нашия клуб - Александър Шаламанов-Шами!
Думите са излишни, за да изкажем значението на Шами за нашия любим клуб, а и за българския футбол и спорт.
Дълбок поклон пред светлата ти памет, няма да те забравим! ШАМИ ЗАВИНАГИ“, написаха от Славия.
/БД/
