Славия отбеляза годишнина от кончината на Александър Шаламанов

От Славия отбелязаха годишнина от кончината на голямата клубна легенда - Александър Шаламанов-Шами. Той си отиде от този свят през 2021 година.

„Навършват се четири години без легендарният символ на нашия клуб - Александър Шаламанов-Шами!

Думите са излишни, за да изкажем значението на Шами за нашия любим клуб, а и за българския футбол и спорт.

Дълбок поклон пред светлата ти памет, няма да те забравим! ШАМИ ЗАВИНАГИ“, написаха от Славия.