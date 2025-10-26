Започна гласуването в конкурса за студентски проект на къмпинг „Седемте бука“

Лесотехническият университет – София (ЛТУ) и медията за къмпинг туризъм Camping.bg обявиха началото на гласуването в шестото издание на студентския конкурс за проект на къмпинг, посветен тази година на концепцията за бъдещ луксозен еко-глемпинг „Седемте бука“, разположен в община Годеч, съобщават от екипа.

Те посочват, че проектът „Седемте бука“ има за цел да създаде хармонично място за отдих сред природата, което обединява комфорта на висококласна почивка с автентичността и уединението на къмпинг изживяването. Основният акцент е върху устойчивия дизайн – използване на природосъобразни материали, енергийна ефективност, минимално въздействие върху ландшафта и интеграция с естествената растителност в района.

Инициативата е част от съвместната дългогодишна работа между Лесотехническия университет и Camping.bg за популяризиране на екотуризма и практическото обучение на студентите по ландшафтна архитектура. Конкурсът се осъществява под ръководството на доц. д-р Веселин Шахънов, преподавател в катедра „Ландшафтна архитектура“ към ЛТУ и утвърден специалист в областта на ландшафтното и градското планиране, с богат проектантски опит, насочен към прилагането на устойчиви и екологично съобразени решения в архитектурната среда, отбелязват организаторите.

В тазгодишното издание участват 13 проекта на студенти от IV курс, специалност „Ландшафтна архитектура“. Всеки от тях представя индивидуална концепция за организацията на къмпинг зоната, визията и ландшафтното ѝ оформление. Гласуването е отворено за всички любители на природата и къмпинг туризма до 9 ноември 2025 г. Всеки може да разгледа проектите и да даде своята оценка онлайн.

„От създаването си конкурсът се утвърди като платформа за обмен на идеи между младите проектанти, бизнеса и експертите в туризма. Той насърчава иновативното мислене и устойчивото планиране като основа за бъдещото развитие на модерния къмпинг дизайн в България. С вашия глас подкрепяте следващото поколение архитекти и ландшафтни дизайнери, които ще оформят по-зеленото и вдъхновяващо бъдеще на българския туризъм“, казват организаторите.

/ВСР