СДВР работи за изясняване на инцидент с чужденец, срещу когото е стреляно с въздушна пушка

Нелли Желева
Снимка: МВР/СДВР, архив
София,  
26.10.2025 12:31
Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) работи за изясняване на инцидент с чужденец, срещу когото е стреляно с въздушна пушка, съобщиха от пресцентъра на МВР.

От СДВР допълниха, че дирекцията се самосезирала по случая на стрелба с въздушна пушка срещу чуждестранен гражданин своевременно и работи активно. От МВР уточниха, че сигнал към столичната полиция за инцидента не е подаден, а пострадалото лице не е оказало съдействие на служителите на СДВР. Въпреки това, са предприети всички необходими действия по изясняване на случая, а работата по него продължава, посочиха от пресцентъра на МВР.

Преди дни служители на СДВР задържаха 15-годишен младеж за тежко криминално престъпление, извършено в голям търговски център.

