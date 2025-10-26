Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) работи за изясняване на инцидент с чужденец, срещу когото е стреляно с въздушна пушка, съобщиха от пресцентъра на МВР.

От СДВР допълниха, че дирекцията се самосезирала по случая на стрелба с въздушна пушка срещу чуждестранен гражданин своевременно и работи активно. От МВР уточниха, че сигнал към столичната полиция за инцидента не е подаден, а пострадалото лице не е оказало съдействие на служителите на СДВР. Въпреки това, са предприети всички необходими действия по изясняване на случая, а работата по него продължава, посочиха от пресцентъра на МВР.

Преди дни служители на СДВР задържаха 15-годишен младеж за тежко криминално престъпление, извършено в голям търговски център.