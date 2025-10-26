Управляващата партия в Турция приветства оттеглянето на ПКК от турска територия

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) заяви днес, че оттеглянето на Кюрдската работническа партия (ПКК) от турска територия и продължаването на унищожаването на оръжия представлява конкретен напредък по пътя към „Турция без терор“ – стратегическа правителствена цел, поставена на фона на регионалните сътресения, съобщи "Тюркийе тудей".

Днес ПКК обяви, че изтегля всички свои сили от Турция в Северен Ирак, като наред с това призова Анкара да предприеме "незабавно " законови мерки за спасяване на мирния процес, започнал преди година

Говорителят на партията Омер Челик публикува изявление, в което приветства развитието като част от текущия процес, насочен към елиминиране на терора от Турция и съседните региони, като същевременно предупреди, че процесът трябва да бъде защитен от „всички провокации“.

„Решението на ПКК да се оттегли от Турция и обявяването на нови стъпки в процеса на разполагане на оръжия са конкретни резултати от напредъка по пътната карта „Турция без терор“, каза Челик. „Изтеглянето на терористичните елементи от Турция и обявяването на нови стъпки по отношение на разполагането на оръжия е напредък, съобразен с основната цел“.

Челик подчерта, че изтеглянето на въоръжените елементи на ПКК от турска територия и по-широкия регион, включително Ирак и Сирия, представлява основната цел на процеса „Турция без терор“.

ПКК е смятана за терористична организация от Турция, САЩ, ЕС и Обединеното кралство. Групировката води въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г., в която са загинали десетки хиляди хора. На 12 май т. г. тя обяви, че се разпуска, с което сложи край на въоръжената си борба срещу турските власти. Самият процес започна през юли 2025 г. Като част от плана беше създадена и Комисия по разоръжаването в турския парламент. До края на годината Комисията по разоръжаването на ПКК трябва да излезе със законодателни инициативи.

Челик подчерта ролята на турския парламент в поддържането на процеса, особено чрез Националната комисия за солидарност, братство и демокрация, която включва представители на множество политически партии.

Говорителят на управляващата партия заяви, че работата на комисията е показала, че националната воля е „единственият политически субект“ на процеса, укрепвайки неговата основа. Той подчерта, че продължаващите процеси на поставяне и разпускане на оръжия ще гарантират постигането на целите, докато комисията ще изясни положителните рамки с напредването на процеса.

Заместник-председателят на партията Ефкан Ала също публикува изявление, в което приветства оттеглянето на ПКК, определяйки го като важен момент в процеса „Турция без терор“ и сигнализиращ началото на нов период за нацията.

„В процеса „Турция без терор“, който провеждаме чрез укрепване на вътрешния си фронт, днес прекрачихме още един важен праг“, каза Ала. „С пълното елиминиране на терора, който е оковал страната ни от години, ще се отворят вратите на нова ера.“

Ала подчерта, че елиминирането на вътрешните терористични заплахи ще позволи на Турция да се съсредоточи върху възможностите и да насочи всички способности към това, което правителството нарича целта „Век на Турция“.

Изявленията на ПСР дойдоха в отговор на съобщението на ПКК днес, че изтегля въоръжени елементи от турските граници към северната част на Ирак, което терористичната организация определи като изпълнение на решения, взети на майския ѝ конгрес, припомня "Тюркийе Тудей".

ПКК заяви, че изтеглянето се извършва „под ръководството на затворения лидер Абдула Йоджалан и представлява продължение на решението за прекратяване на въоръжената борба“.

Изявление за пресата на ПКК беше публикувано близо до района на планината Кандил в Северен Ирак, като 23 членове на ПКК, за които се твърди, че наскоро са напуснали турска територия, са присъствали на мястото на обявяването.

Процесът бележи значителна промяна след призива на Йоджалан от февруари 2025 г. за „Мир и демократично общество“ и решенията на конгреса на ПКК от 12 май за прекратяване на структурното съществуване и въоръжената борба на организацията.