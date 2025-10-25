Подробно търсене

Боян Денчев
Бившият президент на УЕФА Мишел Платини нарича ФИФА истинска мафия
снимка: АР, Francois Mori
Париж,  
25.10.2025 13:47
 (БТА)

Бившият президент на УЕФА Мишел Платини заяви, че ФИФА е истинска мафия. Той заемаше поста от 2007 до 2015 г., докато Етичната комисия на ФИФА не го отстрани от футбола за осем години след обвинения в корупция.

„ФИФА е истинска мафия, когато всичко е в ръцете на едни и същи хора. Те се заеха да ме унищожат. Не успяха обаче. Футболът не принадлежи на ФИФА или УЕФА: той принадлежи на народа“, цитира думите на Платини Il Dubbio.

През 2022 г. швейцарски съд оправда Платини по обвинения в измама и лошо управление.

/БД/

