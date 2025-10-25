Университетът по хранителни технологии в Пловдив връчи дипломите на 517 абсолвенти от „Випуск 2025“

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив връчи дипломите на 517 абсолвенти от „Випуск 2025“ на тържесествена церемония в двора на висшето учебно заведение. Специален гост на събитието бе областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, присъстваха също ректорът на УХТ проф. Галин Иванов, неговите заместници, цялото ръководството на университета, преподаватели, родители на студентите и гости.

"Днес е ден на благодарност, радост и удовлетворение от постигнатото. Завършва един важен етап на труд и усилия от вашия живот и започва нов, пътят на професионалната реализация, мечтите и личните успехи. Днес празнуваме вашето израстване като личности и специалисти", посочи в приветствието си по повод промоцията на „Випуск 2025“ ректорът на УХТ проф. Галин Иванов. Той добави, че студентите са направили правилния избор на град и университет, водещ център на знания и иновации, признат лидер в областта на хранителните технологии, биотехнологиите и туризма. По думите му голяма част от възпитаниците на УХТ намират реализация по специалността още първата година след завършването и днес в управлението на много успешни компании са хора, завършили УХТ, а това е доказателство за качеството на образованието, за труда на преподавателите и за доброто сътрудничество между индустрията и науката.

УХТ има ключова роля за развитие на хранителната индустрия в България, каза в обръщението си към абсолвентите областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева. „Убедена съм, че пред вас стоят много възможности и предизвикателства, но вие с вашите знания, умения и младежки труд ще дадете своя принос за развитието на една по-ефективна, по-конкурентоспособна икономика в България.“ Областният управител посочи, че всеки ден в своя професионален път абсолвентите трябва да се доказват със знания и с непрекъснат стремеж към овладяване на нови знания и умения, защото живеем в много бързо променящ се динамичен свят, свят на новите технологии, в който изкуственият интелект все по-бързо навлиза и вие ще трябва да се справите и тези предизвикателства. Проф. Янчева увери, че Пловдив област, целият регион, индустрията в него и страната ни имат нужда от такива специалисти - млади хора с нови идеи. „Защото вие сте тези, които ще градите доброто бъдеще на България. Един от ключовете за успеха е самочувствието, а предпоставка за самочувствието е добрата подготовка, бъдете уверени, че тук бие сте добре подготвени и може да се справите в реалния живот. На добър час "Випуск 2025", заключи областният управител.

Тази година в Университета по хранителни технологии в Пловдив се дипломират 517 абсолвенти, от които 355 са бакалаври, а 162 магистри. Отличниците са 96, а пълните отличници са 15. Те бяха наградени с грамота, книга и вписване в почетната книга на УХТ.

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева връчи дипломата на Анатея Георгиева, отличник на „Випуск 2025“ на УХТ. Пред БТА Анатея Георгиева, завършила специалност „Индустриални и фармацевтични биотехнологии“ сподели , че следването й в университета ще остане един от най-хубавите моменти в живота й. Преподавателите са били изключително любезни и „Винаги ни помагаха, мотивираха ни, вярваха в нас и ни вдъхваха надежда да вярваме в себе си.“ Анатея Георгиева сподели още, че се надява да се развива в професионалната сфера на свето образование и да следва мечтите си. Сега пред нея стои дилемата кое от направените й вече няколко предложения за работа да приеме.

Преди награждаването и на останалите пълни отличници Анатея Георгиева, предаде Капсулата на университета на ректора на УХТ проф. Галин Иванов.