Индустриалният сектор на Турция постигна рекорден общ износ за периода януари-септември

Индустриалният сектор на Турция постигна най-високия си общ износ за периода януари-септември, достигайки 143,2 милиарда долара, според данни на Асоциацията на турските износители (TIM), съобщи "Тюркийе тудей".

Въпреки глобалното търговско напрежение и геополитическите рискове, търсенето на турски стоки продължава да расте, като индустриалният сектор води по отношение на общите показатели за износ.

Правителствените мерки за подкрепа, включително освобождаване от корпоративен данък за износителите и стимул за заетост от 2500 турски лири в трудоемки сектори, помогнаха за увеличаване на износа. Международните търговски споразумения и секторните търговски мисии също допринесоха.

Данните на TIM показват, че общият износ на Турция се е увеличил с 4,1 процента на годишна база до 200,6 милиарда долара, докато индустриалният износ се е увеличил с 5,7 процента до 143,2 милиарда долара, което представлява 71,4 процента от общия износ.

Шест сектора са постигнали рекорден износ. Автомобилната индустрия е водеща с 30,2 милиарда долара, следвана от електротехниката и електрониката (12,9 милиарда долара), бижутата (6,2 милиарда долара), отбраната и аерокосмическата индустрия (6 милиарда долара), климатичния контрол (5,4 милиарда долара) и корабите, яхтите и услугите (1,5 милиарда долара).

В сравнение с миналата година износът се е увеличил с 39,3 на сто в отбраната и аерокосмическата индустрия, с 14,3 на сто в бижутата, с 12,3 на сто в автомобилната индустрия, с 8,7 на сто в корабостроенето, с 5,7 на сто в електрониката и с 3,2 на сто в климатичния контрол.

Европейските страни са ключови купувачи в рекордните сектори. Автомобилната индустрия е изнесла 4,9 милиарда долара за Германия, докато секторът за климатичен контрол е доставил 571,7 милиона долара.

Норвегия е получила 264,6 милиона долара от износ на кораби и яхти, Обединеното кралство е внесло електроника за 1,3 милиарда долара, а секторът за бижута е изнесъл 2,3 милиарда долара за Обединените арабски емирства.