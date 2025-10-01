Ремонтът на ТЕЦ-София в "Дружба 2" ще се извършва по подробен график, каза министър Станков

Министърът на енергетиката Жечо Станков съобщи през ресорната парламентарна комисия, че с директора на столичната ТЕЦ са се обединили около становището, че не може топлоподаването на столичния район да бъде спряно за 90 дни и заради това е изготвен подробен график, по който ще се извършват ремонтните дейности.

По думите на Станков ще се работи приоритетно по ремонтите на училищата и детските градини.

С ТЕЦ-София незабавно установихме контакт и в първия ден изпратих писмо до Столичния общински съвет и до кмета на София Васил Терзиев, с което изказах своето несъгласие, защото нормален подход би било такива ремонти да се извършат между март и октомври, когато сме извън отоплителния сезон, каза министърът.

Той добави, че Министерството на енергетиката ще упражнява непрекъснат контрол при всички ремонтни дейности.

Обявеният ремонт в столичния квартал "Дружба-2" ще отнеме 90 дни и трябва да се осъществи в периода от 9 часа на 2 октомври до 20 часа на 30 декември, припомня БТА.

Причината за предприемането на ремонтните дейности са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години, посочи "Топлофикация". Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.