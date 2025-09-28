Министърът на енергетиката съобщи, че е изпратил писмо с конкретни въпроси до кмета на София и до председателя на Столичния общински съвет за ремонта в "Дружба 2"

Министърът на енергетиката Жечо Станков разкритикува пред Би Ти Ви плановете за обявения ремонт в столичния квартал "Дружба", планиран да започне на 2 октомври и да завърши на 30 декември.

"Такива ремонти при нормална обстановка се правят от май до началото на октомври", каза министърът.

"Изпратихме писмо до кмета и до председателя на Столичния общински съвет с конкретни въпроси, защото не е допустимо, няма дa допусна спирането на топлодаването за толкова дълъг период от време, над 120 сгради са засегнати", отбеляза Станков и добави, че той и екипът му ще направят всичко възможно, за да упражнят контрол.

"По неофициални данни, чакаме официалните да бъдат изпратени, за 2024 г. са подменени "нула" линейни метра, свързани с инвестиционната програма. Доколкото разбирам, не е била одобрена навреме от общинския съвет или не са били осигурени средства от общината (...) но това не може да служи за извинение, защото работа на принципала в лицето на кмета и на общинския съвет е да осигурят непрекъсната доставка на топлоенергия до домакинствата", посочи Станков.

Обявеният ремонт ще отнеме 90 дни и трябва да се осъществи в периода от 9 часа на 2 октомври до 20 часа на 30 декември, припомня БТА.

Причината за предприемането на ремонтните дейности са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години, посочи "Топлофикация". Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.

Очаква се утре да бъде оповестен график за спиранията.