“Топлофикация София“ спира топлоподаването към ж.к. "Дружба 2" от началото на октомври до 30 декември

Делян Петришки
Изглед от ТЕЦ - София. През следващите дни се очаква застудяване на времето. Обикновено, когато средната температура спадне до 12 градуса топлофикация пуска парното отопление в столицата; снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
17.09.2025 18:11
 (БТА)

"Топлофикация София" спира топлоподаването към ж.к. "Дружба - 2" - втора, трета, четвърта и пета част, заради започването на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба - 2" - втора, трета, четвърта и пета част, се налага временно спиране на топлоподаването към абонатите в района. 

Текущият ремонт ще отнеме 90 дни и ще се осъществи в периода от 9 часа на 2 октомври до 20 часа на 30 декември, съобщиха от "Топлофикация" през официалния си сайт. 

Причината за предприемането на ремонтните дейности са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години.

"През последния отоплителен сезон постъпиха множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети, което прави ремонта наложителен и неотложен," според съобщението.

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района. В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща при наличие на техническа възможност, временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти.

Създадена е организация за възможно най-бързо завършване на отделните участъци.

От "Топлофикация София" добавят, че ще положат максимални усилия прекъсването да бъде по-кратко от първоначално обявеното.

За актуална информация относно хода на ремонтните дейности, абонатите могат  да се информирате на тел. 0700 11 111 всеки делничен ден от 08:00 часа до 19:00 часа, както и да следят информацията, качвана в сайта на дружеството. 

/СЛС/

Свързани новини

19.08.2025 15:49

Голяма част от София ще бъде без топла вода в периода 1 - 9 септември заради ремонт на ТЕЦ "София Изток"

Планов ремонт спира временно топлоподаването в голяма част от София от 1 до 9 септември, съобщиха на сайта на "Топлофикация София". От 1:00 ч. на 1 септември до 23:59 ч. на 9 септември 2025 г. ще бъде временно преустановено топлоподаването в редица

