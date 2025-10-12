"Балкански поток" е икономически изгоден проект, заяви Жечо Станков

Проектът "Балкански поток" е икономически изгоден, смята министърът на енергетиката Жечо Станков, който коментира темата в интервю за БНТ.

"Вече 2,1 милиарда от инвестираните 2,6 млрд. са изплатени, като се очаква още следващата година проектът да бъде изцяло изплатен", каза министър Станков. "Изключително търговски проект, който доказа своята функция и запазването на потока на газ през България", добави той.

БТА припомня, че "Балкански поток" у нас е продължение на "Турски поток", като позволява пренос на природен газ от Турция към Сърбия.

Коментирайки темата за процеса на ЕК за забрана на доставките на руски газ за страните членки, Станков посочи, че една подобна забрана ще засегне и транзита на газ от Русия.

"България е готова и към днешна дата. Изгражда нови газопроводи, които ще повишат капацитета ни от българо-гръцката до българо-румънската граница с между 50 и 100 процента. И България ще запази със сигурност своето ключово място на транзитьор", категоричен беше той.

По темата за договора с турската компания "Боташ", министър Станков отново повтори, че той уязвява икономически и финансово българската енергетика и "Булгаргаз" е в тежко финансово състояние като страна по този договор. Министърът посочи и причината за липса на интерес от страни от региона за доставки на газ през мрежата на "Боташ", а именно, че преноса от там излиза трикратно по-скъпо спрямо този през Гърция.