С Празник на доброто Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Свищов отбеляза успешно реализираните си проекти

С Празник на доброто отбеляза успешно реализираните проекти през настоящата година Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). Тържеството беше в сградата на Учебен корпус "Алеко Константинов“, където се помещава услугата.

Потребителите на Центъра в Свищов се радват на модернизирани помещения и ние с нетърпение очаквахме този ден, в който да споделим радостта си, гордостта и удовлетворението от постигнатите професионални успехи в работата с потребителите, както и желанието за постепенно обновяване и подобряване на работната и социално-битова среда в Центъра, довели до цялостен ремонт и адаптиране на санитарните помещения, каза директорът на социалната услуга Десислава Йорданова и допълни: “Заедно доказахме, че социалната работа има лице, сърце и бъдеще!“.

Гости на празника бяха кметът на Община Свищов Генчо Генчев, ресорният заместник-кмет Анелия Димитрова, ръководителят на "Социални дейности" към Общината Анелия Димитрова, както и директори на други центрове за социални услуги в Свищов, институции и бизнес организации, лекари и медицински специалисти, и дарители.

ЦСРИ донесе награда от фестивала за ефективни социални модели “Пътеводител на доброто“, която потребителите и специалистите от Центъра спечелиха под ръководството на Дария Първанова, като изпълниха под формата на театрален спектакъл стиховете ѝ "Съпричастност“, "Доброто“, "Любов“ и "Природа“. Спектакълът “Мечти, в които има място за всеки“ бе представен и днес на тържеството.

Кметът на община Свищов Генчо Генчев връчи на потребителите грамоти и награди за положените усилия и успешна интеграция. Той отправи своите поздравления към директора и целия екип на услугата за добрата им работа през годините, и подчерта значението на социалните дейности за обществото.

“Община Свищов е сред общините, които предлагат най-широк спектър от социални услуги и това ще продължи да бъде така, като предстои да бъдат добавени и нови такива.“, каза Генчо Генчев.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с увреждания над 18 години в град Свищов е разкрит по Проект “Толерантност към различието“, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в края на 2013 година.

Към днешна дата мултидисциплинарният екип работи с 40 души. За дейността на Центъра са осигурени 3 кабинета: за двигателна рехабилитация, за трудотерапия и за психологическо консултиране.

ЦСРИ предоставя комплекс от социални услуги за създаване възможности за преодоляване на социалната изолация и последваща интеграция.