Родолюбиви организации ще отбележат 140 години от Сръбско-българската война с инициативата ,,По стъпките на Девета харманлийска дружина"

Крос ,,По стъпките на Девета харманлийска дружина", посветен на отбелязването на 140 години от Сръбско - българската война, организират от регионалния клуб „Шести конен полк“ в Харманли и Регионален клуб ,, Александър I Батенберг" - Сливница, част от Националното дружество „Традиция“, съобщи за БТА Николай Георгиев от организацията в Харманли.

Кросът ще тръгне на 13 ноември от Харманли и има четири етапа. Участниците ще минат през Пловдив и Варвара и ще финишират на 16 ноември край Сливница, в местността Мека црев, където са започнали бойните действия във войната.

„Точно за три денонощия същият път е изминат от харманлийци през 1885 година. Когато Сърбия обявява война на България, Батенберг заповядва всички дружини, с изключение на пловдивската, да бъдат дислоцирани в района на град Сливница. Дружината от Харманли изминава разстоянието пеша до бойното поле, като по време на прехода не губи нито един от своите 800 войници“, припомни историческите факти Николай Георгиев. Той уточни, че на всички спирки участниците в инициативата ще бъдат посрещани от местни регионални клубове, които също са част от Националното дружество „Традиция“.

На учебния център „Сливница“ членовете на „Шести конен полк “ - Харманли ще се включат във възстановка на събитията от Сръбско-българската война, организирана от Националното дружество „Традиция. Възстановката е част от поредица събития, с които ще бъде отбелязан бойният празник на най-големия вид въоръжени сили - Сухопътните войски - 19 ноември.

Кросът ,,По стъпките на Девета харманлийска дружина" се организира за втори път. Първият крос е проведен през 2023 година, припомни Николай Георгиев.