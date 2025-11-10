Подробно търсене

Ива Кръстева
Ива Иванова стартира с победа на сингъл на турнир по тенис в Гърция
снимка: БФ Тенис архив
Ираклион, Гърция,  
10.11.2025 17:17
 (БТА)

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка победи Пиа Ловрич (Словения) с 5:7, 6:3, 6:4 за 2:42 часа.

Иванова поведе с 5:3 в първата част, в десетия гейм пропусна два сетбола, но със серия от четири поредни гейма съперничката й направи обрат. Във втория сет българката успя да направи серия от три поредни части в края и след 6:3 са изравни резултата. В решителния трети сет тя отново взе аванс от 5:3, в следващия гейм загуби подаването си, но в десетия успя да стигне до нов брейк и да затвори срещата, въпреки че Ловрич спаси три от четирите мачбола.

По-рано днес Росица Денчева също достигна до втория кръг на сингъл, а 15-ата поставена Денислава Глушкова ще започне утре срещу квалификантка.

В турнира на двойки Беатрис Спасова и Елена Гийслер (Германия) загубиха от вторите поставени сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович с 5:7, 3:6 за 75 минути. Росица Денчева и Федерика Урджези (Италия) играят в момента срещу номер 1 Михаела Байерлова (Чехия) и Даря Лодикова (Русия).

/ИК/

