Денислава Глушкова се класира за третия кръг на сингъл на турнир по тенис в Гърция, Ива Иванова отпадна

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова се класира за третия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под номер 15 в схемата българка победи Аня Станкович (Сърбия) с 6:3, 6:3 за 93 минути.

21-годишната Глушкова спечели три поредни гейма по пътя си към успеха в първия сет. Тя изостана с 0:2 в началото на втората част, но спечели шест от следващите седем гейма, за да триумфира.

В следващия кръг българката ще играе срещу втората поставена и номер 173 в световната ранглиста за жени Гийомар Маристани (Испания).

Ива Иванова загуби във втория кръг от седмата в схемата Ралука Сербан (Кипър) с 5:7, 3:6. Двубоят продължи 2:09 часа.

По-късно днес Росица Денчева ще играе срещу шестата поставена Амариса Тот (Унгария).