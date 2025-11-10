До края на януари е удължен срокът за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ в община Джебел

Срокът за предоставяне на социалната услуга „Топъл обяд“ на територията на община Джебел е удължен до 31 януари 2026г., пише на интернет страницата на общинската администрация на родопската община. Общо 750 жители на община Джебел всеки работен ден получават безплатен топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Услугата се предоставя на територията на всички населени места в общината и цели подобряване качеството на живот на най-уязвимите лица, които живеят в условия на бедност и социална изолация, посочват от общинската администрация. От там припомнят, че проект „Топъл обяд в Община Джебел“ е по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд +“. Удължаването на срока на проекта е въз основа на натрупани икономии и активна координация между общините, Управляващия орган и Европейската комисия.

Паралелно се работи за осигуряване на допълнителен финансов ресурс, с цел продължаване на дейностите и след тази дата, посочват още от общинската администрация. Желаещите да бъдат включени в услугата могат и сега да подадат документи в Центъра за административно обслужване на граждани, в деловодството на Общинска администрация – Джебел.