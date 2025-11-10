Около 102 хиляди деца са обхванати през 2024 година в обучения на местните комисии за борба с противообществените прояви

Около 102 хиляди деца са обхванати в обучения на местните комисии за борба с противообществените прояви през 2024 година по програми и кампании за превенция за противодействие на детското асоциално поведение. Това съобщиха от пресцентъра на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН) във връзка с отчетния доклад за дейността на комисията за 2024 г.

През миналата година, местните комисии съвместно с училищата са провели обучения по близо 890 образователни програми и са обхванати над шест хиляди родители, подчертаха от ЦКБППМН. Според отчетния доклад на комисията в страната през 2024 г. са функционирали 297 местни комисии и са работели 2210 обществени възпитатели, които са осъществявали индивидуална, превантивна и корекционно възпитателна дейност.

Комисиите са работили по 784 общински програми, кампании и проекти по превенция на насилието между и срещу деца. Основната дейност на местните комисии е социално-превантивна, като за целта се реализират различни културни, образователни, спортни, здравни програми и програми за противодействие на асоциалното поведение, отчетоха от ЦКБППМН.

Местните комисии планират дейността си в зависимост от конкретните особености на общината за ограничаване на специфичните криминогенни фактори, като всяка комисия използва различни форми в зависимост от кадровия ресурс, с който разполага. Организират се лекции, беседи, семинари, тренинги, кръгли маси, открити уроци, прожекция на филми, дебати, обучение, превенция на спортното хулиганство, организиране на различни спортни мероприятия като във всички тези дейности се включват деца с противообществени прояви. Преобладаващата част от посочените обучения са осъществени в присъствието на училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители, класни ръководители, инспектори от детска педагогическа стая, социалните работници от отделите „Закрила на детето“.

Най-много са обхванатите деца в София-град, София-област, Пловдив, Бургас, Варна и големите областни центрове. Най-много родители са обхванати в големите градове като Варна, Бургас, Габрово и София. Най-голям брой програми по области са реализирани отново в столицата, най-много родители са обхванати във Врачанска област – 973.

По време на заседанието, на което вицепремиерът и председател на ЦКБППМН Атанас Зафиров разгледа и одобри отчетния доклад, бе постигнат консенсус за необходимостта от увеличение на възнагражденията на секретарите и на обществените възпитатели в местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. Зафиров отбеляза, че наредбата за определяне размера на възнагражденията на секретарите на комисиите не е актуализирана от 2021 г. По думите му комисиите по места са натоварени с огромни отговорности предвид значимостта на проблема с насилието от и над деца и с високите обществени очаквания за дейността си.

Намаляват криминалните деяния, извършени от малолетни и непълнолетни, но общите тенденциите са обезпокоителни. Това каза заместник министър-председателят Атанас Зафиров по време на заседание на Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба за БТА през април. В началото на месеца експерти и граждани обсъдиха причини, проявления и решения, свързани с нарастващите агресия и насилие сред децата и младежите в България. Те участваха в дискусия, озаглавена „Предизвикателствата пред детското и младежкото развитие: агресия, насилие и възможни решения в България“.