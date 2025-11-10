Турция ще участва в реставрацията на исторически забележителности в Алепо и Дамаск

Турция и Сирия ще си партнират по проекти за реставрация на исторически сгради, които са пострадали по време на войната, съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“. Целта им ще бъде възстановяването на културното наследство и повишаването на осведомеността в международен план за състоянието на сградите. Наред с това Турция ще организира и обучения за сирийски реставратори, на които да представя реставрационни методи в съответствие с международните стандарти.

„Нашата работа е фокусирана върху възстановяването на разрушеното от войната и гарантирането, че тези исторически места отново ще се превърнат в символи на съвместното съжителство и споделената история“, заяви Севилай Тунчер от Департамента по политиките за околна среда и развитието на градоустройство.

Експерти от департамента, архитекти и специалисти по реставрация вече са посетили Алепо през изминалата седмица. Делегацията е провела срещи с местните власти, както и с технически специалисти, които да изготвят оценка на състоянието на културното наследство и по-специално на частите, които са разрушени най-сериозно от дългогодишния конфликт.

При посещението си в Алепо турската делегация е провела среща и с областния управител Азам ал Гариб. Двете страни са се споразумели за сформирането на съвместен технически екип. Той трябва да изготви планове за реставрация, да даде методологически насоки и да контролира реставрационните и консервационни дейности на известни забележителности, джамии, училища, както и обществени сгради от османско време.

Ключова роля в дейностите ще има също така Турската агенция за сътрудничество и координация (TIKA), която ще участва в реставрацията на културни ценности в Алепо и Дамаск с екипи, експертиза и техническа помощ.