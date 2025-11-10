В Босна и Херцеговина има над 4500 тона излишни боеприпаси и взривни устройства, заяви заместник-министърът на отбраната Славен Галич

Заместник-министърът на отбраната на Босна и Херцеговина Славен Галич заяви днес, че в страната има излишък от 4500 тона боеприпаси и взривни устройства, както и че през изминалия период са унищожени над 73 тона излишни оръжия, предаде националната телевизия БХРТ.

„Ще продължим този процес, за да създадем по-добри условия за съхранение на оръжия и военна техника, да се справим с излишните боеприпаси и взривни средства и да укрепим общата безопасност на хората и тяхното имущество“, каза Галич след 26-ата сесия на Стратегическия комитет за въоръжения, боеприпаси и взривни средства.

Според него в момента в Босна и Херцеговина се изпълняват над 58 проекта, свързани със създаването на безопасна среда.

Той благодари на представителите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Босна и международните партньори за организирането на тази международна сесия и обяви следващата среща за март следващата година, която ще бъде организирана от Програмата на ООН за развитие (ПРООН) в Босна.

Ръководителят на мисията на ОССЕ в Босна Рик Холкапл изрази задоволството си от резултатите от днешната среща и работата на Стратегическия комитет по запазване на стабилността на страната и безопасността на нейните граждани, посочва БХРТ.

„ОССЕ е сигурен партньор на въоръжените сили на Босна и Херцеговина, а работата на ОССЕ в рамките на Стратегическия комитет е и работа на местните институции за справяне с излишните оръжия и боеприпаси, тяхното адекватно съхранение и намаляване на рисковете за безопасността на хората и тяхното имущество“, каза Холкапл.

Той благодари и на международните партньори и донори за усилията им за установяване на безопасна среда в Босна и Херцеговина и за контрол върху средните и леки оръжия.