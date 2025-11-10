Подробно търсене

Перу заяви, че правителството на Родриго Пас „бележи края на годините на социализъм и мракобесие“ в Боливия

Боряна Михайлова (стажант), Любомир Мартинов
Президентът на Перу Хосе Хери (вляво) и премиерът Ернесто Алварес. (AP Photo/Gerardo Marin)
Лима,  
10.11.2025 17:02
 (БТА)

Премиерът на Перу Ернесто Алварес заяви, че правителството на новия президент на Боливия Родриго Пас отбелязва „края на години социализъм и мракобесие в Боливия“, държава, с която Перу очаква да укрепи двустранните си отношения, предаде ЕФЕ.  

„Станахме свидетели на полагането на клетва на президента Пас – момент, който бележи нов етап на демокрация и слага край на годините на социализъм и мракобесие в Боливия“, каза Алварес в публикувано вчера видео на Министерския съвет на Перу.

В записа перуанският премиер се появява в салон на двореца „Кемадо“ в Ла Пас, който е историческото седалище на боливийското правителство.  

„Всички перуанци прегръщаме братската страна Боливия и пожелаваме успех в управлението на новия ѝ президент“, добави Алварес, чието видео приключва поредица снимки от срещи, които е провел с Пас и други участници в церемонията по встъпването му в длъжност.  

В събота Алварес съобщи, че правителствата на Перу и Боливия се координират с цел в следващите седмици да се състои среща на високо равнище между президентите Хосе Хери и Родриго Пас.  

Той оглави перуанската делегация на церемонията по встъпването в длъжност на Пас, с когото се срещна, придружен от перуанския заместник-министър на външните работи Феликс Денегри.  

В хода на срещата двете страни се обединиха около идеята да възобновят двустранните отношения и да повишат политическия диалог до най-високо ниво, с цел да изготвят обща работна програма.

Председателството на перуанския Министерски съвет заяви, че присъствието на перуанския премиер на церемонията „отваря етап на по-голямо сътрудничество с Боливия“ и че правителството на Перу „пожелава най-големи успехи на Боливия в управлението ѝ, потвърждава ангажимента си към двустранните отношения и към общата програма в областта на развитието и интеграцията по границата, сигурността, улесняването на търговията и свързаността“.  

 

 

 

/ЛМ/

Към 17:32 на 10.11.2025

