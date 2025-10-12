Подробно търсене

Енергийният министър Жечо Станков заяви, че няма информация за заявен инвеститорски интерес за покупката на "Лукойл Нефтохим Бургас"

Делян Петришки
Жечо Станков, министър на енергетиката. Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
12.10.2025 21:17
 (БТА)

Енергийният министър Жечо Станков няма информация за заявен инвеститорски интерес и за водени преговори за продажбата на "Лукойл Нефтохим Бургас" с нов купувач.

"Като упражняващ контрола и назначавайки човека в Надзорния съвет (на "Лукойл Нефтохим Бургас", бел. авт.), информацията, която получавам от него, е свързана с това, че никога не е повдигана темата и разглеждана тема за продажба на активи", заяви министър Станков в интервю за БНТ.

Министърът на енергетиката упражнява контрол чрез златна акция в рафинерията и има назначен служител в Надзорния съвет, припомни той. 

Но държавата, според него, трябва да упражни всички свои възможности за създаване на рамка, с която да гарантира сигурността, защото "Лукойл Нефтохим Бургас" е част от критичната инфраструктура на България, гарантираща националната сигурност на страната. 

"Затова както специален управител, който може да бъде назначен, така и колегите от ДАНС да имат право да се изкажат, а в началото на това правителство създадохме и скринингов механизъм (в Закона за насърчаване на инвестициите, бел. авт.), който се оглавява от вицепремиера Дончев и да можем да гарантираме, че продажбата или придобиване на такива стратегически активи може да се случи само под надзора на държавата", уточни министър Станков. 

БТА припомня, че депутатите гласуваха на първо четене през тази седмица промените в Закона за насърчаване на инвестициите, регламентиращи продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС).   

