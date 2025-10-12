Хиляди се събраха в Брюксел на първия протест извън Турция в подкрепа на отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Поддръжници на отстранения кмет на Истанбул и кандидат за президент на Турция от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Екрем Имамоглу се събраха в Брюксел днес в знак на протест срещу задържането му, предаде агенция Анка.

Протестът, който се проведе на площад „Жан Ре“ в Брюксел, е първият митинг извън Турция в подкрепа на Имамоглу.

Хиляди поддръжници на НРП и турски граждани, живеещи в чужбина, присъстваха на събитието и отправиха призив за демокрация и независимост на съдебната система в Турция.

Имамоглу следеше митинга на живо от килията си в затвора Силиври и изпрати писмено послание, което беше прочетено пред тълпата. В посланието си той заяви, че борбата за справедливост и демокрация ще продължи въпреки лишаването му от свобода.

Той подчерта, че демокрацията, справедливостта и смелостта са водещите ценности в трудните времена, като допълни, че защитата на правата сега изисква „същата морална смелост, която някога е създала Европейския съюз“.

Имамоглу спомена в посланието си и прекратяването на огъня в Газа, като го определи като „обнадеждаващо развитие след голямо страдание“ и предупреди, че авторитарните правителства по целия свят подкопават общественото доверие и превръщат закона в инструмент на властта.

Той каза също така, че борбата му не е единствено лична, а е и част от „борбата на една нация за достойнство срещу бедността, несправедливостта и беззаконието", като допълни, че „милиони се обединяват в тази кауза“ и призова европейците да защитават демократичните ценности.

Имамоглу завърши писмото си, като изрази вяра, че бъдещето на Турция ще бъде изградено върху „справедливост, равенство и солидарност“, като завърши с добре познатата си фраза: „Всичко ще бъде красиво“, отбелязва агенцията.

Той също така предупреди, че „когато географията на справедливостта се стеснява, тиранията на деспота се разширява“ и добави, че задържането му няма да сложи край на борбата му.

Представители на НРП, която е основната опозиционна партия в Турция, заявиха, че подобни митинги са планирани в други европейски градове през следващите седмици, за да се покаже солидарност с Имамоглу и да се отправи призив за освобождаването му.

Кметът на Истанбул от опозиционната НРП беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а на 23 март беше поставен в предварителен арест и временно отстранен от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите, които опозицията окачествява като "преврат срещу волята на народа", предизвикаха вълна от протести, най-мащабните в Турция от 2013 г.

Екрем Имамоглу е разследван по обвинения за създаване и ръководене на престъпна организация, корупция, нередности при търгове и нарушения на неприкосновеността на личните данни. Смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, той отхвърля всички твърдения срещу него като политически мотивирани.