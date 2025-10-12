Подробно търсене

При 64% избирателна активност е приключило гласуването за кмет на петричкото село Беласица

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
При 64% избирателна активност е приключило гласуването за кмет на петричкото село Беласица
При 64% избирателна активност е приключило гласуването за кмет на петричкото село Беласица
Снимка: Красимир Николов/БТА, Архив
Петрич,  
12.10.2025 21:26
 (БТА)

При 64% избирателна активност е приключило гласуването за кмет на петричкото село Беласица, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Правото си на глас са упражнили 561 души, които гласуваха в две секции. Гласоподавателите с право на глас по предварителни списъци бяха около 960 човека.

Изборният ден в населеното място започна в 07:00 ч. и приключи в 20:00 ч. Не са постъпили сигнали за нарушения. От Общинската избирателна комисия очакват протоколите за проведените частични местни избори.

Изборите в Беласица се наложиха заради подаване на оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Датата за частичните избори беше определена с Указ №72 на президента. В момента длъжността кмет на село Беласица се изпълнява временно от Величка Спасова, до полагането на клетва на новоизбрания кмет. 

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:35 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация