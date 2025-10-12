Неизразходваните средства от капиталовите разходи остават в общините, каза премиерът Росен Желязков в Албена

Неизразходваните средства от капиталовите разходи остават в общините, каза премиерът Росен Желязков в своето обръщение към участниците в Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

“Не знам откъде тръгнаха спекулации за това, че в централния бюджет в края на годината следва да бъдат възстановени неизразходваните средства от делегираните дейности и капиталовите разходи. Искам тук да стане ясно, че неизразходваните средства няма да бъдат възстановявани в централния бюджет, те остават в общините”, добави министър-председателят.

Той призова местните власти да не бързат да изразходват тези средства за несъществени неща. “Планирайте ги за следващата година”, каза Желязков.

Премиерът посъветва представителите на местните власти да обърнат специално внимание на проектите по оперативните програми и максимално да използват възможностите им. “Изоставането не е защото няма ресурс, а защото реализирането на проекти по държавния бюджет е по-атрактивно за общините”, посочи Желязков.