АНА-МПА: Премиерът Мицотакис ще присъства на подписването на мирното споразумение между Израел и "Хамас" в Шарм ел Шейх в понеделник

В неделната си публикация в социалните мрежи гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се позова на споразумението между Израел и "Хамас" за първата фаза на мирния план за Близкия изток. Това предаде АНА-МПА специално за БТА.

Мицотакис подчерта, че ще бъде в Шарм ел Шейх, Египет, в понеделник за подписването на споразумението.

„Споразумението представлява исторически момент, тъй като за първи път се създава реалистична перспектива за мир в региона. Този дипломатически успех се отдава на инициатива на президента (на САЩ Доналд) Тръмп, който доведе всички участници в региона до обща рамка за споразумение“, каза той.

Гръцкият премиер говори и за проекта за държавен бюджет за 2026 г., който беше внесен миналия понеделник в съответната комисия на гръцкия парламент. Той каза, че реалистичните прогнози в проекта отразяват страна, която най-накрая оставя кризите зад гърба си, инвестира в неизчерпаемия си потенциал и върви напред с план, фискална стабилност и социална чувствителност. Прогнозира се растежът да се засили от 2,2 на сто през 2025 г. до 2,4 на сто през 2026 г., докато безработицата и инфлацията продължават спада си. Очаква се публичният дълг да спадне до 137,6 процента от БВП – най-ниското ниво от 2010 г. насам – и Гърция ще престане да бъде най-задлъжнялата страна в ЕС.

„С инвестиции, увеличени с 10,2 процента – най-високият темп в Европа – и програма за публични инвестиции от 16,7 милиарда евро, ние повишаваме производителността, създаването на качествени работни места и регионалното развитие“, каза Мицотакис. Той добави, че „въпреки продължителната нестабилна международна среда, гръцката икономика продължава да расте с темпове, значително по-високи от средните за еврозоната, а нашата страна вече е еталон за стабилността и последователността на икономическата си политика. Думите на президента на Германската федерална банка, тук в Атина тази седмица, че Гърция вече е пример за Германия, ни изпълват с гордост и отговорност“.

