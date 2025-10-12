Вече 143 години България има устойчива и силна местна власт, каза Силвия Георгиева

Вече 143 години България има устойчива и силна местна власт, каза тази вечер изпълнителният директор на Националната сдружение на общините (НСОРБ) Силвия Георгиева в обръщението си при откриването на Годишната среща на местните власти в Албена. Гост на официалното откриване на форума бе министър-председателят на страната Росен Желязков. Събитието уважиха министрите на финансите Теменужка Петкова, на околната среда и водите Манол Генов, на образованието Красимир Вълчев, представителят на Европейската комисия за България Йорданка Чобанова, председателят на Комисията за защите на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов. Сред гостите бе и генералният директор на БТА Кирил Вълчев, а Агенцията е медиен партньор на Годишната среща.

От 2021 година с решение на министерския съвет 12 октомври е обявен за Ден на българската община и местното самоуправление, припомни Георгиева. Тя благодари на всички кметове, Общински съвети и експерти за труда и усилията, за големите битки и малките победи, които постигат всеки ден, за това, че отделят време и за принос в дейността на Националното сдружение. „Вие настоявате, участвате, спорите, но и вярвате в силата на общността, каквато е нашата организация“, посочи Георгиева.

Годишната среща на местните власти е най-голямото събитие за местни политики, допълни още тя. Георгиева подчерта, че през тази година то преминава под мотото „Безкрайни възможности в несигурен свят“. По думите й предизвикателствата всъщност носят шанс за откриване на нови пътища. Несигурността дава възможности да мислим смело, да действаме отговорно и да вярваме, че заедно можем да намираме път напред, обобщи Георгиева.