Ролята на местните власти при въвеждането на еврото е важна и основна, защото са най-близко до хората, каза премиерът Росен Желязков в Албена

Ролята на местните власти при въвеждането на еврото е важна и основна, защото са най-близко до хората и най-ясно и категорично може да разсеят страховете им от това какво ще предстои през месец януари, страховете от това дали ще има злоупотреби, притесненията от инфлация, ръст на цените. Това ще бъдат теми, които ще вълнуват обществото поне първите шест месеца на 2026 година, каза премиерът Росен Желязков в обръщението си към участниците в Годишната среща на местните власти в Албена.

Правителството дойде с ясна политическа заявка - да спре непрекъснатия изборен цикъл, липсата на приемственост на политики и на очаквания и даде възможност за глътка въздух на всички участници в политическия живот, икономическите цикли и най-вече на общините, каза още премиерът. Той посочи, че правителството се е справило политически с част от заявките, които са дадени в началото на мандата - като финансова и макроикономическа стабилност, покриване на корвенгертните критерии България от 1 януари да бъде част от еврозоната, възстановяване на възможностите, плащанията по ПВУ, по-добро управление на оперативните програми.