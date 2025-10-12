При близо 30 на сто избирателна активност приключиха днешните частичните местни избори в старозагорското село Хрищени. Това съобщава на официалния си сайт Общинската избирателна комисия (ОИК) в 27-и Многомандатен избирателен район (МИР).

До урните са отишли 435 от имащите право на глас 1484 души или това са 29,31 на сто.

Изборният ден в двете сформирани секции в населеното място е приключил, се казва още в съобщението на ОИК.

БТА припомня, че двама кандидати се борят на частичните местни избори за кмет на кметство в село Хрищени.