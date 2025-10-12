Подробно търсене

Александър Везенков поведе Олимпиакос към победа над Панатинайкос

Георги Крумов
Александър Везенков / снимка: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Пирея,  
12.10.2025 21:07
 (БТА)

Отборът на Олимпиакос победи с 90:86 Панатинайкос в голямото дерби на гръцкото баскетболно първенство, а с най-голям принос за успеха на "червено-белите" бе българинът Александър Везенков.

Везенков реализира 22 точки, овладя шест борби и направи две асистенции, а Олимпиакос вече има две победи след два изиграни кръга.

Двубоят в Двореца на мира и приятелството бе много равностоен, с много смени на водачеството. В началото предимството бе за гостите от Панатинайкос, които играха без лидера си Кендрик Нън, който е с травма.

В последната четвърт обаче предимството бе на страната на Олимпиакос, който допусна да изостава в резултата единствено при 80:81.

Тайлър Дорси добави още 16 точки за победителите, докато за Панатинайкос Ти Джей Шортс бе най-добър с 19 точки.

/ГК/

