Американецът Шакил Маккисик е пред завръщане в игра за баскетболния Олимпиакос

Американецът Шакил Маккисик отново е на разположение на старши треньора на гръцкия баскетболен тим Олимпиакос Йоргос Барцокас, пише специализираното издание Eurohoops.net.

35-годишният баскетболист все още не е дебютирал за сезон 2025/2026, но се очаква да вземе участие в срещата от шестия кръг на Евролигата срещу Байерн Мюнхен в Германия в петък, след като днес поднови тренировки със съотборниците си, сред които е и българският национал Александър Везенков.

За Маккисик това ще бъде седми сезон в Евролигата. Той има 184 мача в турнира, в които е записал средно 8.4 точки, 1.9 борби и 1.6 асистенции.

За разлика от Шакил Маккисик, Кийнан Еванс продължава да тренира индивидуално и остава извън строя за неопределено време.