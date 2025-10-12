Подробно търсене
Годишна среща на местните власти, организирана от НСОРБ

Едва 71 общини са заявили готовност за въвеждане на системата на принципа „замърсителят плаща“, каза Росен Желязков в Албена

Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
Албена ,  
12.10.2025 22:05
 (БТА)

Едва 71 общини са заявили готовност за въвеждане на системата на принципа „замърсителят плаща“, каза министър-председателят Росен Желязков в речта си по време на Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Премиерът беше гост на събитието и участва в официалното отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление.

Министър-председателят припомни, че с промените в Наказателния кодекс ще бъде инкриминирано изхвърлянето на битови, производствени и строителни отпадъци. “Трябва да има превенция и тази превенция е носенето на наказателна отговорност”, добави Желязков.

“Напълно споделям виждането, което сдружението на общините има, само синергията между централната, териториалната изпълнителна власт и местните власти, може да даде добър резултат за нашето общество”, каза още премиерът.

 

