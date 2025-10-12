Правителството стартира мандата си с политическа заявка за спиране на непрекъснатия изборен цикъл, каза Росен Желязков в Албена

Правителството стартира мандата си с политическа заявка за спиране на непрекъснатия изборен цикъл, давайки глътка въздух най-вече на общините, каза премиерът Росен Желязков в обръщението си към участниците в Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Премиерът беше гост на събитието и участва в официалното отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление.

Той припомни, че сред заявките на правителството са били осигуряване на финансова и макроикономическа стабилност, по-добра събираемост на приходите, както и покриване на конвергентните критерии, така че от 1 януари 2026 г. България да бъде част от еврозоната. “Положени бяха целенасочени усилия за възстановяване на плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост и се гарантира по-добро управление на оперативните програми”, добави премиерът.

По негови думи темата на дискусиите от утре трябва бъде какви са възможностите в този мандат на местните власти. "Вие сте в средата на мандата и сега е моментът, в който реалното изпълнение на ангажиментите, които имате, трябва да дават своите плодове. На едно управление не му стига един мандат", посочи той.

Желязков обърна внимание на това, че никой не мисли проактивно за горските пожари догодина, а, според него сега е моментът, в който трябва да се планират всички дейности по смекчаване на рисковете. “Трябва да вземем предвид всички рискове, които съществуват - и дължащи се на природна, и човешка дейност”, каза той.

“Това, което държавата ще направи, ще е модел, по който ще се работи оттук занапред, по отношение на интервенции, по човешката дейност на места, на които природата ни опровергава, че сме по-умни и силни от нея, както и по отношение на санкции и последиците от това”, каза премиерът. Той благодари на представителите на местната власт, които се включиха в обученията за работа със системата BG-ALERT.