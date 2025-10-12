С избирателна активност от 35,09 процента приключи изборният ден в община Пазарджик

Изборният ден за нови общински съветници в Пазарджик приключи, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Точно в 20:00 ч. във всички 151 секционни комисии гласуването е завършило.

До урните са отишли 34 008 избиратели, което е 35,09 процента от имащите право на вот.

Гласоподавателите избираха между 597 кандидати се състезават за 41 мандата.

В ОИК днес са постъпили 16 сигнала за различни нарушения на Изборния кодекс, но при проверките им не са констатирани нередности.