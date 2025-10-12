Имаме 15% ръст на събираемостта по отношение на данъците, каза министър-председателят Росен Желязков в Албена

Имаме 15% ръст на събираемостта по отношение на данъците, каза министър-председателят Росен Желязков в обръщението си към участниците в Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

“По отношение на другите вземания, имаме известен резерв, който е при вас, говорим с много от кметовете по тази тема, имаме около 1 милиард несъбрани задължения за местни данъци и такси, най-вече по отношение данъка върху недвижимите имоти, сделките с превозни средства, моторни превозни средства, като и в сегашните регулации и разпоредби има възможност това нещо да бъде ако не изцяло, частично наваксано”, добави още премиерът.

Наред с това, изпълнението на общинската програма е в размер на 460 милиона лева, като за настоящата година остават по разчети 290 млн. лв. След изчерпването на този ресурс се продължава по Приложение 3 с ресурса, с който е капитализирана Българската банка за развитие. Това ще бъде и основният модел за 2026 година, отбеляза Желязков. Министър-председателят също така призова местните власти да обърнат специално внимание на проектите по оперативните програми и максимално да използват възможностите им.

“В момента върви бюджетната процедура. Към момента има 2200 случайни споразумения, които са за общо размер над 3 милиарда и 8 милиона лева. Общата ни задача е до 2027 година този ресурс да бъде реализиран в този размер”, обясни премиерът.

По негови думи по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост са видни усилията, които са били направени. “Очакваме второто плащане, както е комуникирано от комисията, комуникирано и редуцирано, и третото плащане, което е съществено за настоящата година”, посочи той.